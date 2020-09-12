Челсі погодився виплатити 25 млн фунтів стерлінгів за воротаря Едуарда Менді, повідомляє Daily Mail.

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Голкіпер був відкликаний з тренувань після того як Ренн отримав пропозицію від лондонців, яка їх задовольнила. Сторони проводять останні переговори перед тим, як Менді вирушить до Лондона на медичне обстеження. Додамо, що трансфер сенегальця стане вже сьомим для англійського клубу – до цього "сині" оформили" трансфери Хаверца, Зієша, Вернера, Тьягу Сілви, Сарра та Чілвела.

Раніше повідомлялося, що Челсі запропонував за Менді 20 млн євро, але французький клуб хоче більше. Цікаво, що Менді перейшов у Ренн із Реймса лише влітку минулого року за 4 мільйони євро. У сезоні 2019/20 воротар провів 33 матчі на клубному рівні і пропустив 31 гол (13 зустрічей – на нуль).

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