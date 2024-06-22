Іан Маатсен досяг угоди про трансфер в Астон Віллу. Гравець, який в минулому сезоні, дійшов з Борусією Д до фіналу Ліги чемпіонів, обійдеться клубу з Бірмінгема в 37,5 млн євро. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Цю суму отримає Челсі – контракт гравця належить лондонському клубу. Таким чином, Борусії Д не залишається нічого, окрім як зализувати рани. Німці запропонували Маатсену продовжити виступи в Дортмунді, але сам гравець вибрав варіант із поверненням в АПЛ. Тим паче що Астон Вілла гратиме в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Іан отримав місце в складі збірної Нідерландів на Євро-2024 через велику кількість травм у стані "ораньє". Він відіграв "від дзвінка до дзвінка" в останньому фіналі ЛЧ, в якому Борусія поступилася Реалу з рахунком 0:2.

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