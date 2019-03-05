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Челсі подав апеляцію у ФІФА на трансферний бан

16:52 30 Читать на русском
Челсі подав апеляцію у ФІФА на трансферний бан
Челсі / ФК Челсі

Лондонський Челсі спробує уникнути покарання від ФІФА у вигляді трансферного бану на 2 вікна.

Челсі подав апеляцію у ФІФА щодо покарання на 2 трансферних вікна, повідомляє Associated Press.

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Організація прийняла позов лондонського клубу, але вердикт може бути в силі навіть під час повторного розгляду справи.

Нагадаємо, ФІФА покарала Челсі за порушення правил підписання гравців до 18 років. З тих самих причин раніше купувати гравців не могли Барселона, Реал та Атлетіко.

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