Манчестер Юнайтед матиме свій інтерес у переході Ромелу Лукаку з Інтера в Челсі.

"Червоні дияволи" отримають близько 4 млн євро з трансферу бельгійського бомбардира, інформує The Athletic.

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Два роки тому Манчестер Юнайтед продав Лукаку Інтеру за 74 млн євро, але в угоді був прописаний пункт про відсоток з майбутнього перепродажу. Цього літа Челсі віддасть "нерадзуррі" 115 млн євро і мимоволі підкине грошей прямому конкуренту. Раніше сам Манчестер Юнайтед схожим чином допоміг своїм сусідам із Сіті, коли оформив перехід Санчо.

Нагадаємо, у минулому сезоні Лукаку провів за Інтер 44 матчі, в яких відзначився 30-ма м'ячами та 10-ма асистами.

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