Нападник Борусії Дортмунд Сергу Гірассі може переїхати в Англію або Італію.

Наставник "пенсіонерів" Енцо Мареска планує підсилити лінію атаки в літнє трансферне вікно. Головною ціллю Челсі став форвард дортмундської Борусії Сергу Гірассі, повідомляє GOAL з посиланням на журналіста Мауріціо Руссо.

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29-річний гвінеєць забив 13 голів у ЛЧ сезону 2024/25 і є найкращим бомбардиром турніру попри виліт "джмелів" у чвертьфіналі від Барселони. Своїми виступами Гірассі також зацікавив Наполі. Антоніо Конте порівнює його з Ромелу Лукаку, проте розуміє, що в клубу може бути не достатньо фінансів для підписання форварда Борусії на фоні конкуренції з АПЛ.

Челсі вважають фаворитом в перегонах за гравця, якого оцінили в 70 мільйонів євро. Також за гвінейським форвардом стежать Ювентус та Мілан.

Додамо, що в поточному сезоні Гірассі забив 28 голів та віддав 9 асистів в усіх турнірах за Борусію Дортмунд, до складу якої приєднався у 2024 році зі Штутгарта.

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