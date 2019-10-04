Челсі планує продовжити контракти з двома молодими зірками

Лондонський Челсі готує нові контракти для Таммі Абрахама та Фікайо Томорі.

Таммі Абрахам та Фікайо Томорі стали справжнім відкриттям сезону 2019/20 у складі Челсі. В якості винагороди обидва отримають нові контракти, повідомляє Evening Standard.

Вілліан хоче перейти в Ювентус – у бразильця завершується контракт наступного літа

Абрахам на старті АПЛ забив 7 голів і лише на 1 відстає від Серхіо Агуеро, який очолює бомбардирські перегони. Томорі надійно відіграє в обороні і отримав виклик у збірну Англії на матчі відбору Євро-2020 проти Чехії та Болгарії.

Челсі після 7 турів перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.

Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікенду