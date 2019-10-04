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Челсі планує продовжити контракти з двома молодими зірками

20:21 109 Читать на русском
Челсі планує продовжити контракти з двома молодими зірками
Фікайо Томорі та Таммі Абрахам / соцмережі

Лондонський Челсі готує нові контракти для Таммі Абрахама та Фікайо Томорі.

Таммі Абрахам та Фікайо Томорі стали справжнім відкриттям сезону 2019/20 у складі Челсі. В якості винагороди обидва отримають нові контракти, повідомляє Evening Standard.

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Абрахам на старті АПЛ забив 7 голів і лише на 1 відстає від Серхіо Агуеро, який очолює бомбардирські перегони. Томорі надійно відіграє в обороні і отримав виклик у збірну Англії на матчі відбору Євро-2020 проти Чехії та Болгарії.

Челсі після 7 турів перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.

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