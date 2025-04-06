Після чергової травми 24-річного Уеслі Фофана наставник Челсі Енцо Мареска вирішив підписати нового центрального захисника. Найбільшу увагу "пенсіонерів" привернув Ян Біссек з міланського Інтера, повідомляє кореспондент TBR Football Грем Бейлі.

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Біссек в цьому сезоні став грати значно частіше і показав серйозний прогрес під керівництвом Сімоне Індзагі. Єдиною перешкодою трансферу є те, що Інтер грає зі схемою в 3 центральні захисники, в той час, як Мареска полюбляє традиційну пару оборонців. Іншим кандидатом на посилення "пенсіонерів" є Марк Гехі, але на нього також претендує Ліверпуль, тому Челсі може спробувати підписати дешевшого 24-річного німця з Інтера.

Додамо, що на рахунку Яна Біссека в поточному сезоні 33 матчі за Інтер в усіх турнірах, 1 гол та 3 гольові передачі.

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