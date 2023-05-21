Челсі в пошуках форварда звернув свою увагу на сербського бомбардира. Влітку лондонці планують зробити все, що залучити до своєї команди Душана Влаховіча.

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Як повідомляє ESPN, "сині" пропонують Ювентусу за нападника 80 мільйонів євро. Челсі стежив за прогресом Влаховіча декілька років, і саме зараз хотіли б викупити гравця. Зазначається, що серб незадоволений своїм становищем в туринському клубі й не розуміє захисний підхід Массіміліано Аллегрі. Нападник готовий змінити команду та чемпіонат. Тим паче, що Ювентус ризикує не потрапити до Ліги чемпіонів через фінансовий скандал. За сербом також стежать Реал, Атлетіко та Баварія.

В поточному сезоні Влаховіч зіграв в 41 матчі у всіх турнірах за туринську команду. В його активі 14 голів та чотири результативні передачі.

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