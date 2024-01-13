"Сині" налаштовані підсилитися 16-річним вінгером Ештевау Вілліаном, який виступає за Палмейрас. Представники Челсі вже ведуть перемовини з бразильським клубом щодо виплати клаусули, яка складає близько 60 мільйонів євро.

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Враховуючи ще й виплату агентських комісій, сума потенційної угоди може скласти 75 мільйонів євро, повідомляє Sport.es. Ситуацію ускладнює той факт, що Палмейрас володіє лише 70% прав на гравця, який має прізвисько "Мессінью" черезе схожу манеру гри з Ліонелем Мессі. Інші 30% належать сім'ї Ештевау.

Попри такі витрати, Челсі готовий вкотре витратитися. Лондонців не лякає той факт, що Ештевау Вілліан зможе переїхати у Європу лише у 2025 році – після досягнення повноліття.

Основна позиція вундеркінда – правий вінгер, але Ештевау здатен закрити будь-яку позицію в атаці, за винятком центрфорварда. На нього також претендують ПСЖ і Барселона, але французи вже відмовилися виплачувати вражаючі відступні, передбачені контрактом.

У 2018-му Ештевау став наймолодшим футболістом, який підписав контракт із Nike. На той момент йому було 10 років. У 2023-му вінгер заявив про себе на чемпіонаті світу U-17, який проходив в Індонезії. У 5-ти матчах він оформив 3 голи і 3 асисти. У складі Палмейрас став чемпіоном Бразилії-2023, але в чемпіонаті зіграв тільки один матч.

Нагадаємо, у поточному сезоні АПЛ Челсі посідає лише 10-ту позицію турнірної таблиці. Від зони Ліги чемпіонів Михайло Мудрик і компанія вже відстають на 12 очок.

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