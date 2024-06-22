Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з форвардом Естевау Вілліаном. Повідомляється, що 17-річний гравець приєднається до лондонської команди наступного літа – сезон 2024/25 він проведе у складі "зелених". Згідно з UOL, сума трансферу склала 61,5 млн євро.

"У Мудрика – величезний талант": екс-голкіпер Манчестер Сіті підтримав українця після важкого сезону з Челсі

Вілліан заробив у Бразилії репутацію одного з найяскравіших талантів завдяки своєму вмілому дриблінгу та неймовірному темпу, який створює захисникам суперника безліч проблем. Естевау зіграв у складі Палмейраса в бразильській Серії А 10 разів, встиг забити 2 м'ячі та оформити 2 гольові передачі. Також він забив по голу в Копа Лібертадорес і Кубку Бразилії.

Нагадаємо, що раніше Реал підписав талановитого форварда Палмейраса Ендріка і залишив його на рік в оренді в рідному клубі.