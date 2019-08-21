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Челсі підтримав Саррі після звістки про його хворобу

07:30 519 Читать на русском
Челсі підтримав Саррі після звістки про його хворобу
Мауріціо Саррі / Reuters

Лондонці не залишилися байдужими до свого колишнього наставника, у якого виникли проблеми зі здоров'ям.

Челсі у своєму офіційному твіттері опублікував побажання якнайшвидшого одужання для Мауріціо Саррі.

У Саррі діагностували пневмонію – наставнику Ювентуса необхідний курс терапії

Протягом минулого тижня новий наставник Ювентуса хворів на грип. Після обстеження у італійця діагностували пневмонію, яка забере у Саррі кілька тижнів на реабілітацію.

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До слова, фанати Челсі мали не надто гладкі стосунки з 60-річним фахівцем упродовж його односезонної каденції. Тим не менш, Саррі зміг забезпечити команді участь у Лізі чемпіонів 2019/20, а також здобув титул Ліги Європи.

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Ювентус Ювентус Англія Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі Челсі
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