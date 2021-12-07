Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі заявив, що його підопічний Аттіла Салай стане гравцем Челсі у зимове трансферне вікно. "Пенсіонери" заплатять за 23-річного центрбека 20 млн фунтів, інформує Goal.com.

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За словами наставника угорців, на Салая також претендували Севілья та Атлетіко Мадрид. "Конкретний інтерес до нього проявляли великі клуби з Іспанії, проте, наскільки мені відомо, його трансфер у Челсі вже узгоджений. Але і в Італії він міг би здорово проявити себе", – сказав Марко Россі.

Салай перебрався у Фенербахче лише в січні 2021-го за 2 млн євро з кіпрського Аполлона. Відповідно, "канарки" можуть заробити на захиснику збірної Угорщини у кілька разів більше. Його контракт з турецьки клубом розрахований до 30 червня 2025-го.

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