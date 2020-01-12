Челсі підписав першого футболіста після зняття трансферного бану

Лондонський клуб продовжує шукати перспективну молодь по всьому світу.

Форвард норвезького Тромсе і юнацької збірної Норвегії Браян Фьябема продовжить кар’єру у Челсі, повідомляє сторінка молодіжної команди лондонського клубу у соціальній мережі Твіттер.

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16-річний футболіст успішно пройшов перегляд у грудні і домовився про укладення угоди терміном на 3,5 роки. Професіональний контракт з гравцем буде підписано 16 лютого, коли гравцеві виповниться 17 років.

Фьябема побував на матчі Челсі проти Бернлі (3:0), а згодом зустрівся у роздягальні з головним тренером Френком Лемпардом і гравцями лондонської команди. Очікується, що Фьябема спочатку буде виступати за юнацькі та молодіжні склади Челсі.

До слова, Фьябема став першим придбанням Челсі при Лемпарді та першим після зняття трансферного бану.

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