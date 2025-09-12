Челсі офіційно оголосив про трансфер Емануеля Емега зі Страсбура.

Челсі отримав 74 звинувачення за порушення часів Абрамовича – лондонцям дали лічені дні на виправдання

Точної суми трансферу не повідомляється, але портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 25 мільйонів євро. Сезон 2025/26 нідерландський нападник проведе в Страсбурі, а вже влітку 2026 року приєднається до "пенсіонерів" на повноцінній основі.

23-річний форвард підписав попередній контракт з Челсі на 7 років. В поточному сезоні Емега вже забив 3 голи у чотирьох матчах за французьку команду, допомігши їм пробитися в основний етап Ліги конференцій.

Нагадаємо, що за Страсбур виступає український лівий захисник Едуард Соболь. Сам французький клуб належить консорціуму BlueCo, як і Челсі.

Брат Челсі завдяки диву потрапив до єврокубків – відкриття сезону з українцем обіграли ПСЖ і завоювали серця