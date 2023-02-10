Челсі на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер нападника Саутгемптона Джиммі-Джея Моргана.

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17-річний форвард є основним гравцем збірної Англії U-17, а також отримував виклик до основної команди Саутгемптона, проте на поле так і не виходив. У Челсі Джиммі-Джей виступатиме за команду U-17.

У поточному сезоні Морган зіграв у 13 поєдинках, в яких відзначився 6 голами та 5 результативними передачами.

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