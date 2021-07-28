Лондонці ухвалили рішення підсилити конкуренцію на воротарській позиції після прощання з Віллі Кабальєро та Джамалом Блекменом.

Маркус Беттінеллі продовжить свою кар'єру в Челсі, інформує пресслужба клубу. 29-річний приєднався до "синіх" на правах вільного агента з Фулхема.

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Беттінеллі підписав з Челсі контракт терміном на два роки. За інформацією медіа, англійця розглядають у якості заміни Віллі Кабальєро, який був резервістом та покинув клуб наприкінці минулого сезону.

До слова, Маркус є вихованцем Фулхема, він провів за основну команду 120 матчів. Окрім "котеджерів", виступав за Дартфорд, Аккрінгтон та Мідлсбро на правах оренди.

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