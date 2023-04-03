Спортивні директори вже шукають нового наставника. Після ретельних пошуків кандидати будуть представлені власникам. Поки що явного фаворита немає і на швидке призначення навряд чи варто чекати, стверджує Девід Орнштейн.

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Водночас журналіст Мігель Ділейні повідомляє, що "сині" вже обрали трійку кандидатів – Роберто Де Дзербі, Юліан Нагельсманн та Маурісіо Почеттіно. Останній перебуває без роботи після звільнення з ПСЖ.

З Де Дзербі не все так просто. Колишнього коуча Шахтаря Брайтон вважає недоторканим, та й у його контракті прописана можливість викупу лише у міжсезоння.

Проблеми можуть виникнути і з екс-тренером Баварії. Юліан не планує повертатись до роботи у цій кампанії, інформує Sport1. Якщо Челсі все ж вдасться його переконати, то доведеться платити мюнхенцям компенсацію, адже коуч у них на контракті.

Нагадаємо, що лондонці посідають 11 місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони єврокубків на 10 пунктів. Попереду у них ще матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

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