Пропозиції нових контрактів отримали оборонці Рюдігер і Крістенсен, повідомляє Daily Telegraph.

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Обидва центрбеки добре проявили себе на старті сезону та вже допомогли "синім" здобути перший трофей – Суперкубок УЄФА. Після появи на Стемфорд Брідж штабу Томаса Тухеля Рюдігер і Крістенсен входять до основної обойми гравців і зазвичай займають позиції у трійці оборонців. Чинні контракти німця і данця розраховані до літа 2022-го.

Нагадаємо, що Челсі розпочав сезон АПЛ із двох перемог – над Крістал Пелас (3:0) і Арсеналом (2:0).

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