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Челсі перестріляв Редінг у матчі з сімома голами – молодий талант "синіх" відзначився дублем за 3 хвилини

06:30 324 Читать на русском
Челсі перестріляв Редінг у матчі з сімома голами – молодий талант "синіх" відзначився дублем за 3 хвилини
Редінг – Челсі / Фото ФК Челсі

Челсі та Редінг подарували вболівальникам справжній трилер у товариському матчі.

Товариський матч

Редінг – Челсі – 3:4

Голи: Баретт, 14, Моррісон, 50, Балдок, 70 – Барклі, 22, Кенеді, 42, Маунт, 57, 59

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На початку матчу команди швидко обмінялись голами, а до перед свистком на перерву Кенеді вивів лондонців вперед.

Після старту другого тайму гравці Редінга зуміли зрівняти рахунок, після чого настав зірковий час хавбека "синіх" Мейсона Маунта. 19-річний гравець протягом трьох хвилин двічі розписався у воротах суперника.

До завершення зустрічі Редінг відзначився ще одним голом, але це не врятувало команду від поразки.

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