Челсі перервав 5-матчеву серію без перемог в АПЛ: відеоогляд поєдинку з Борнмутом – 2:0
09:46 - Читать на русском
Челсі впевнено переміг Борнмут в поєдинку 17-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Челсі – Борнмут на "Футбол 24".
Челсі досить швидко повів у рахунку – на 16 хвилині Стерлінг віддав на дальню стійку, а Хаверц замкнув. А через 6 хвилин Маунт оформив результат гри, точно пробивши у кут воріт після скидки того ж Хаверца. Втім, для Челсі не все пройшло так добре – Ріс Джеймс травмувався після повернення на поле.
Челсі впевнено переміг Борнмут, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію в АПЛ і знову втративши Джеймса
Таким чином, Челсі набрав 24 пункти та розташувався на 8 місці, а Борнмут з 16 пунктами тепер чотирнадцятий.
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