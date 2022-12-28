Челсі досить швидко повів у рахунку – на 16 хвилині Стерлінг віддав на дальню стійку, а Хаверц замкнув. А через 6 хвилин Маунт оформив результат гри, точно пробивши у кут воріт після скидки того ж Хаверца. Втім, для Челсі не все пройшло так добре – Ріс Джеймс травмувався після повернення на поле.

Челсі впевнено переміг Борнмут, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію в АПЛ і знову втративши Джеймса

Таким чином, Челсі набрав 24 пункти та розташувався на 8 місці, а Борнмут з 16 пунктами тепер чотирнадцятий.