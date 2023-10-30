24 грудня, "Челсі" належить зіграти виїзний матч із Вулверхемптоном у рамках 18 туру АПЛ. У клубі усвідомлюють, що в цей день можливості транспорту будуть обмежені через неділю і святвечір. Тому керівництво "синіх" повідомило, що оплатить дорогу фанатам лондонців, які придбають квитки на цей матч.

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"Ми цінуємо непохитну відданість уболівальників, яку вони виявляють, спостерігаючи за командою як вдома, так і на виїзді. На знак вдячності вболівальникам, які здійснять цю поїздку, футбольний клуб Челсі запропонує безкоштовний проїзд як жест доброї волі всім, хто купить квиток", – йдеться в офіційній заяві клубу.

У суботу, 28 жовтня, Челсі програв на своєму полі Брентфорду в рамках 10-го туру АПЛ (0:2). Команда Маурісіо Почеттіно посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

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