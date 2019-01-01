Челсі отримав рекордний прибуток

Лондонський Челсі протягом сезону заробив понад 400 млн євро.

Челсі опублікував фінансовий звіт за сезон-2017/18 і оголосив про рекордний прибуток клубу.

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Доходи лондонців за рік зросли з 397 млн вєро ​​до 487 млн ​​(на 22,7%). Вперше "сині" подолали позначку в 440 млн євро. Завдяки продажу футболістів на 124 млн клуб отримав найбільший чистий прибуток в своїй історії – 68,1 млн.

Доходи від транляцій зросли з 45, млн до 224 млн. Дані результати повністю відповідають вимогам фінансового фейр-плей, встановленим УЄФА.

Після 20-го турів англійської Прем'єр-ліги Челсі займає четверте місце в турнірній таблиці.