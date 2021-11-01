Лондонці отримали хорошу новину перед поєдинком 4-го туру проти Мальме у найпрестижнішому євротурнірі. Від травми відновився Крістіан Пулішіч.

23-річний американський вінгер повернувся з лазарету і зможе допомогти команді в Швеції під час зустрічі з Мальме. Про це заявив наставник "пенсіонерів" Томас Тухель на прес-конференції.

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"Маунт, Лукаку, Ковачіч та Вернер, на жаль, вибули. Мейсон почувався погано, але було виключено, що він має COVID-19, оскільки результат був негативним, він просто хворий. Хороша новина полягає в тому, що Крістіан Пулішіч повернувся до складу", – цитує Тухеля AS.

Пулішіч востаннє виходив на футбольне поле ще 14 серпня. Спершу він підхопив коронавірус, а потім зазнав пошкодження коліна. У минулому сезоні Крістіан був лідером Челсі – 43 поєдинки, 6 голів та 4 асисти.

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