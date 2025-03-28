Лондонський Челсі отримав хороші новини перед дербі проти Тоттенхема – одразу двоє важливих гравців знову в строю.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Коул Палмер повернувся до тренувань у загальній групі, так само як і Ноні Мадуеке. Це серйозний плюс для Енцо Марески, адже саме Палмер був одним із лідерів команди, забиваючи важливі голи.

Партнери Мудрика осоромилися проти молодіжки і потрапили під санкції Марески – тренер Челсі кипить від гніву

Челсі продовжує боротьбу за єврокубкову зону, і повернення таких виконавців може стати козирем у напруженій кінцівці сезону. Попереду на "синіх" чекають вирішальні матчі, де кожне очко буде на вагу золота.

Найближче випробування Челсі – прийом Тоттенхема 3 квітня. Підопічні Марески йдуть на четвертій сходинці таблиці АПЛ, набравши 49 очок.

Челсі нарвався на жорстку критику за трансфер Мудрика на тлі боротьби з Арсеналом за бомбардира Серії А