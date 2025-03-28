Челсі отримав подвійне підсилення перед дербі – оклигав головна зірка "синіх"
Лондонський Челсі отримав хороші новини перед дербі проти Тоттенхема – одразу двоє важливих гравців знову в строю.
Як повідомляє Фабріціо Романо, Коул Палмер повернувся до тренувань у загальній групі, так само як і Ноні Мадуеке. Це серйозний плюс для Енцо Марески, адже саме Палмер був одним із лідерів команди, забиваючи важливі голи.
Партнери Мудрика осоромилися проти молодіжки і потрапили під санкції Марески – тренер Челсі кипить від гніву
Челсі продовжує боротьбу за єврокубкову зону, і повернення таких виконавців може стати козирем у напруженій кінцівці сезону. Попереду на "синіх" чекають вирішальні матчі, де кожне очко буде на вагу золота.
Найближче випробування Челсі – прийом Тоттенхема 3 квітня. Підопічні Марески йдуть на четвертій сходинці таблиці АПЛ, набравши 49 очок.
Челсі нарвався на жорстку критику за трансфер Мудрика на тлі боротьби з Арсеналом за бомбардира Серії А