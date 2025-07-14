Призовий фонд КЧС становив 1 мільярд доларів. Щоправда, цю суму розподілили між учасниками турніру залежно від результатів та залучення аудиторії. The Swiss Ramble підрахували точні суми, які отримали команди.

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Челсі отримав 114,6 мільйонів доларів за перемогу на Клубному ЧС, тоді як фіналіст турніру ПСЖ – 106,9 млн.

Шість із восьми найбільших прибутків отримали європейські клуби, зокрема мадридський Реал (82,5 млн євро), мюнхенська Баварія (58,2 млн євро), дортмундська Борусія (52,3 млн євро) та Манчестер Сіті (51,7 млн євро).

Бразильські клуби також показали дуже хороші результати, а їхні чотири представники потрапили до 13 найкращих клубів за доходами: Флуміненсе – 60,8 млн євро, Палмейрас – 39,8 млн євро, Фламенго – 27,7 млн євро та Ботафого – 26,7 млн євро.

Шість клубів отримали менше ніж 10 мільйонів євро за свої зусилля, зокрема Окленд Сіті – 4,6 мільйона євро. Але для аматорського клубу – це шалені гроші, які точно стануть у пригоді.

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