Футбольна асоціація Англії (FA) висунула Челсі 74 звинувачення. Йдеться про порушення правил роботи з футбольними агентами, посередниками та сторонніми інвестиціями в гравців.

Щоправда, підозра падає на попереднє керівництво епохи Романа Абрамовича. Розслідування охоплює період з 2009 по 2022 роки і стосується переважно подій, що відбулися між ігровими сезонами 2010/11 та 2015/16. FA надала Челсі час до 19 вересня, щоб відповісти.

Лондонський клуб оперативно опублікував офіційну заяву: "ФК Челсі радий підтвердити, що його взаємодія з Футбольною асоціацією щодо питань, про які клуб самостійно повідомив, наразі завершується.

Група власників завершила придбання клубу 30 травня 2022 року. Під час ретельної перевірки перед завершенням покупки група власників дізналася про потенційно неповну фінансову звітність щодо минулих транзакцій та інших потенційних порушень правил Футбольної асоціації. Відразу після завершення покупки клуб самостійно повідомив про ці питання всім відповідним регуляторам, включаючи Футбольну асоціацію (FA).

Клуб продемонстрував безпрецедентну прозорість під час цього процесу, зокрема надавши повний доступ до файлів клубу та історичних даних. Ми продовжуватимемо співпрацювати з Футбольною асоціацією, щоб якомога швидше закрити це питання. Ми хочемо офіційно висловити нашу вдячність Футбольній асоціації за їхню взаємодію з клубом у цій складній справі, основна увага в якій була зосереджена на питаннях, що мали місце понад десять років тому".

