Страсбур офіційно оголосив про трансфер Бена Чілвела. 28-річний англієць підписав контракт з французьким клубом на два роки.

Клуб українця за рекордні гроші продав одного з лідерів до Зінченка

Це вже шостий трансфер Челсі в Страсбур цього літа. До цього "сині" віддали в оренду воротаря Майка Пендерса, півзахисника Кендрі Паеса і захисника Мамаду Сарра. Також були продані півзахисник Матіс Амугу і захисник Іше Семюелс-Сміт з команди до 21 року. Додамо, що Челсі та Страсбур мають спільних власників.

Бен Чілвел приєднався до лондонців у 2020 році. Загалом він відіграв за Челсі у 107 матчах, в яких забив дев'ять голів та віддав 13 асистів. З "синіми" захисник вигравав Лігу чемпіонів.

Ліга конференцій: тріумф одразу двох команд українців, Райо Вальєкано вибив білорусів, екс-зірка Динамо йде далі