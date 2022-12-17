Челсі вже забезпечив собі перший гучний трансфер, але потрібно зачекати.

Атакувальний півзахисник Крістофер Нкунку перейде з РБ Лейпциг до лондонського клубу влітку 2023 року, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Сторони довго вели переговори і нарешті узгодили всі деталі трансферу. Вочевидь, Челсі погодився виплатити клаусулу у розмірі 60 млн євро. Нкунку визнавали найкращим гравцем минулого сезону Бундесліги, а в нинішньому француз підтвердив свій рівень – 17+6 у 29 матчах усіх турнірів. Зокрема, Нкунку оформляв гол+пас у поєдинку 6 туру групового етапу ЛЧ проти Шахтаря. 25-річний хавбек також мав поїхати на ЧС-2022 у складі збірної Франції, однак в останній момент випав із заявки через травму.

Нагадаємо, Челсі активно веде ще одного лідера РБ Лейпциг – захисника Йошко Гвардіола, якого преса оцінює у 80 млн євро. Лондонці вже мають досвід співпраці з "биками", однак 50-мільйонний Тімо Вернер провалився на Стемфорд Брідж та повернувся назад.

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