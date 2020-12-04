Челсі спробує продати свого колись першого номера Кепу Аррісабалагу вже у зимове трансферне вікно, повідомляє ESPN.

Лемпард став на захист Кепи після чергової результативної помилки іспанця

Іспанець не зміг проявити себе в англійському футболі, і Френк Лемпард після придбання Едуара Менді готовий прийняти пропозиції щодо Кепи взимку.

Відзначимо, що Аррісабалага провів 3 матчі у поточному сезоні чемпіонату Англії, пропустивши 6 голів, при цьому неодноразово курйозно помиляючись.

Ліга чемпіонів: Борусія Д вийшла у плей-офф, Жиру покером розбив Севілью, ПСЖ обіграв МЮ, ганьба Зеніта