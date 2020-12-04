Челсі остаточно вирішив продати Кепу
11:51 - Читать на русском
Воротар Челсі Кепа Аррісабалага найближчим часом покине лондонський клуб.
Челсі спробує продати свого колись першого номера Кепу Аррісабалагу вже у зимове трансферне вікно, повідомляє ESPN.
Лемпард став на захист Кепи після чергової результативної помилки іспанця
Іспанець не зміг проявити себе в англійському футболі, і Френк Лемпард після придбання Едуара Менді готовий прийняти пропозиції щодо Кепи взимку.
Відзначимо, що Аррісабалага провів 3 матчі у поточному сезоні чемпіонату Англії, пропустивши 6 голів, при цьому неодноразово курйозно помиляючись.
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