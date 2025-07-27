Вважалося, що Бенфіка є головним претендентом на Жоау Фелікса, але в останню мить в перемовини втрутився Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду.

Несподіваний поворот у трансфері Фелікса – Челсі отримав пропозицію в понад 50 млн євро

Як повідомляє Фабріціо Романо, саудівський клуб та Челсі погодили умови трансферу Жоау Фелікса. "Сині" дозволили португальцю вилетіти на медобстеження. Аль-Наср заплатить 30 мільйонів євро. Угодою передбачені також бонуси та значний пункт про перепродаж. У підсумку Челсі може отримати в майбутньому близько 50 млн.

Жоау Фелікс виступає за Челсі з 2024 року. Другу половину сезону 2024/25 він провів у складі Мілана, але не зміг переконати "россонері" викупити його.

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