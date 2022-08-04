Сторони домовилися про продовження контракту до літа 2024-го, інформує офіційний сайт "синіх".

Челсі не зміг підписати зірку Лестера – 75 млн євро і бажання самого гравця замало

Попередня угода завершувалася через рік, що спричинило напружену ситуацію. Аспілікуета нібито серйозно розглядав варіант з трансфером у Барселону. Втім, каталонці так і не зробили пропозиції, яка б влаштувала Челсі та 32-річного захисника.

Нагадаємо, лондонці ще 10 років тому заплатили Марселю за Аспілікуету майже 9 млн євро. Іспанець став капітаном і справжньою легендою клубу – 474 матчі, 17 голів і 55 асистів. Разом з Челсі він виграв 7 трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів і дві АПЛ.

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