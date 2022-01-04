Лукаку своїм інтерв'ю обурив всіх у Челсі: гравці шоковані, керівництво розгніване, Томас Тухель відсторонив форварда. Під час діалогу з тренером бельгієць нібито зумів пояснити свою позицію та переконав у лояльності.

Тухель, за інформацією ЗМІ, вирішив повернути Лукаку в склад перед сьогоднішнім матчем з Тоттенхемом. Однак без санкцій не обійдеться. Челсі оштрафує Ромелу на 600 тисяч євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Лукаку у нещодавньому інтерв'ю заявив, що хотів би повернутись в Інтер після трохи невдалого періоду в Челсі. У нинішньому сезоні АПЛ він провів 13 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

Челсі та Ліверпуль ефектно поділили очки на користь Сіті – "червоні" скористалися подарунками, "сині" оформили камбек