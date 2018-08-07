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Челсі оштрафував Куртуа за пропущене тренування на 200 тисяч фунтів

17:32 915 Читать на русском
Челсі оштрафував Куртуа за пропущене тренування на 200 тисяч фунтів
Тібо Куртуа / Фото: Sky Sports

Голкіпер Челсі Тібо Куртуа сплатить чималий штраф за те, що не з'явився вчасно у розташуванні команди та пропустив тренування.

Челсі вирішив оштрафувати голкіпера Тібо Куртуа на 200 тисяч фунтів, повідомляє ВВС.

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Таке рішення керівництво клубу прийняло після того, як воротар не з'явився вчасно у розташуванні команди та пропустив тренування.

Відомо, що Куртуа хоче спровокувати свій трансфер в Реал, тому вирішив бойкотувати тренування "синіх".

Раніше повідомлялося, що в разі відходу Куртуа Челсі придбає голкіпера Атлетіко Більбао Кепу або стража воріт мадридського Атлетіко Яна Облака.

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