Челсі оштрафував Куртуа за пропущене тренування на 200 тисяч фунтів

Голкіпер Челсі Тібо Куртуа сплатить чималий штраф за те, що не з'явився вчасно у розташуванні команди та пропустив тренування.

Челсі вирішив оштрафувати голкіпера Тібо Куртуа на 200 тисяч фунтів, повідомляє ВВС.

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Таке рішення керівництво клубу прийняло після того, як воротар не з'явився вчасно у розташуванні команди та пропустив тренування.

Відомо, що Куртуа хоче спровокувати свій трансфер в Реал, тому вирішив бойкотувати тренування "синіх".

Раніше повідомлялося, що в разі відходу Куртуа Челсі придбає голкіпера Атлетіко Більбао Кепу або стража воріт мадридського Атлетіко Яна Облака.