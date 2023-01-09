Жоау Феліш обрав Челсі, незважаючи на інтерес Манчестер Юнайтед та Арсенала.

Челсі досяг усної домовленості з мадридським Атлетіко з приводу оренди півзахисника збірної Португалії Жоау Феліша. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.

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Повідомляється, що лондонський клуб заплатить Атлетіко 11 мільйонів євро. Мадридському клубу довелося піти на поступки щодо ціни оренди – спочатку Атлетіко вимагав більшу суму.

Інтерес до Феліша виявляли Манчестер Юнайтед та Арсенал, але самому гравцю найбільше сподобався проект Челсі.

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