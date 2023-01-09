Челсі орендує Феліша за 11 мільйонів євро: Атлетіко довелося піти на поступки
19:38 - Читать на русском
Жоау Феліш обрав Челсі, незважаючи на інтерес Манчестер Юнайтед та Арсенала.
Челсі досяг усної домовленості з мадридським Атлетіко з приводу оренди півзахисника збірної Португалії Жоау Феліша. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.
Три гранди АПЛ ведуть переговори щодо трансферу Феліша – пропозиція Челсі найбільш конкретна
Повідомляється, що лондонський клуб заплатить Атлетіко 11 мільйонів євро. Мадридському клубу довелося піти на поступки щодо ціни оренди – спочатку Атлетіко вимагав більшу суму.
Інтерес до Феліша виявляли Манчестер Юнайтед та Арсенал, але самому гравцю найбільше сподобався проект Челсі.
У Європі відкрилось зимове трансферне вікно-2023 – Мудрик та чемпіон світу на валізах
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter