Челсі орендував універсала збірної Аргентини
Атакувальний півзахисник Факундо Буонанотте перейшов з Брайтона в Челсі на правах оренди.
Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Факундо Буонанотте на правах оренди з Брайтона. Позика розрахована на один сезон.
Буонанотте, який може діяти як на позиції "десятки", так і на фланзі, провів кампанію 2024/25 в оренді в Лестері і забив шість голів у своїх 35 матчах за "лисиць".
На міжнародній арені Буонанотте дебютував за збірну Аргентини в 2023 році, вийшовши на поле в матчі проти Індонезії, що завершився перемогою з рахунком 2:0. Його другий виступ відбувся наступного року в матчі проти Сальвадора, який завершився перемогою з рахунком 3:0.
