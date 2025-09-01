Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Факундо Буонанотте на правах оренди з Брайтона. Позика розрахована на один сезон.

Мудрика позбавили водійських прав в Англії – його переслідувала поліція

Буонанотте, який може діяти як на позиції "десятки", так і на фланзі, провів кампанію 2024/25 в оренді в Лестері і забив шість голів у своїх 35 матчах за "лисиць".

На міжнародній арені Буонанотте дебютував за збірну Аргентини в 2023 році, вийшовши на поле в матчі проти Індонезії, що завершився перемогою з рахунком 2:0. Його другий виступ відбувся наступного року в матчі проти Сальвадора, який завершився перемогою з рахунком 3:0.