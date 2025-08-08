На офіційному сайті Челсі оприлюднили список усіх гравців основної команди з їхніми ігровими номерами.

Варто зазначити, що у переліку відсутній Михайло Мудрик. Раніше його "десятку" віддали лідеру лондонців Коулу Палмеру. Цікаво, що українця. попри невизначеність щодо тривалості дискваліфікації, внесли у заявку на новий сезон АПЛ.

Минулого сезону Михайло забив за Челсі 3 голи і віддав 5 гольових передач у 15 матчах у всіх змаганнях. Нагадаємо, що Мудрику загрожує дискваліфікація до 4 років через виявлені в його крові заборонені речовини. Українця відсторонили від футболу після проваленого допінг-тесту ще у грудні 2024 року.

