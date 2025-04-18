Челсі оновив контракт Мудрика, який був відсторонений від ігор та тренувань клубу через позитивний тест на допінг, повідомляє Daily Mail.

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Футбольна асоціація Англії опублікувала щорічний документ, у якому описані транзакції, здійснені кожним клубом АПЛ від 2-го лютого 2024 року до 3-го лютого 2025 року. У цьому документі вказується інформація про трансфери клубу та зміни у контрактах гравців.

Зазначається, що, зміни в угоді Мудрика не були великими, контракт зазнав лише адміністративного коригування. Водночас нові угоди Коула Палмера, Ніколаса Джексона та інших гравців Челсі були загальновідомими.

Нагадаємо, в грудні 2024 року стало відомо про провалений допінг-тест українського півзахисника Челсі Михайла Мудрика. Раніше повідомлялося, що сторона футболіста хоче відкрити допінг-пробу В. Гравцеві загрожує дискваліфікація на чотири роки.

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