Вінгер Челсі Михайло Мудрик потрапив до заявки команди на АПЛ 2025/26.

Челсі визначився із заявкою на АПЛ 2025/26. Як інформує офіційний сайт АПЛ, Михайло Мудрик опинився в списку гравців, на яких "сині" розраховують. Українець потрапив до заявки попри своє відсторонення від футболу за порушення антидопінгових правил.

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Останній раз Мудрик грав за Челсі в матчі 11-го туру чемпіонату Англії проти Арсеналу (1:1). Він відбувся 10 листопада 2024 року.

Раніше лондонський клуб відібрав у Мудрика десятий ігровий номер – він опинився у найкращого гравця минулого сезону Коула Палмера.

Минулого сезону українець забив за Челсі 3 голи і віддав 5 гольових передач у 15 матчах на клубному рівні.

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