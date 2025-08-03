Челсі оголосив про трансфер Хато за 45 мільйонів – Мареска отримав восьмого новачка
19-річний захисник збірної Нідерландів Йоррел Хато перейшов з Аякса до Челсі.
Челсі офіційно оголосив про трансфер Йоррела Хато – молодого таланта Аякса. Сума угоди склала близько 45 мільйонів євро, а контракт із 19-річним гравцем розрахований до 2032 року.
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Вихованець Спарти у 2022 році підписав перший професійний контракт з Аяксом, того ж сезону дебютував у Ередивізі, ставши третім наймолодшим гравцем в історії Аякса, який зіграв у чемпіонаті у віці 16 років.
До кінця сезону він уже виходив у старті на фінал Кубка Нідерландів. З початку кампанії 2023/24 Хато став стабільним гравцем основи, найчастіше діяв на позиції лівого захисника, хоча здатен закрити також центр оборони.
Окрім того, Йоррел вирізняється лідерськими якостями – у 17 років він уже капітанив Аякс. На міжнародному рівні Хато також прогресує – дебютував за дорослу збірну Нідерландів у 17 років і вже має 6 матчів, а цього літа виводив "помаранчевих" на молодіжному Євро як капітан.
Зазначимо, що це вже 8-й трансфер Челсі в це міжсезоння. Раніше клуб підписав Жоао Педро, Джеймі Байно-Гіттенса, Ліама Делапа, Естевао, Даріо Ессуго, Мамаду Сарра та Кендрі Паеса.
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