Челсі офіційно оголосив про трансфер Йоррела Хато – молодого таланта Аякса. Сума угоди склала близько 45 мільйонів євро, а контракт із 19-річним гравцем розрахований до 2032 року.

Заміна Мудрика хоче втекти з Челсі – на нього вже полюють клуби Бундесліги

Вихованець Спарти у 2022 році підписав перший професійний контракт з Аяксом, того ж сезону дебютував у Ередивізі, ставши третім наймолодшим гравцем в історії Аякса, який зіграв у чемпіонаті у віці 16 років.

До кінця сезону він уже виходив у старті на фінал Кубка Нідерландів. З початку кампанії 2023/24 Хато став стабільним гравцем основи, найчастіше діяв на позиції лівого захисника, хоча здатен закрити також центр оборони.

Окрім того, Йоррел вирізняється лідерськими якостями – у 17 років він уже капітанив Аякс. На міжнародному рівні Хато також прогресує – дебютував за дорослу збірну Нідерландів у 17 років і вже має 6 матчів, а цього літа виводив "помаранчевих" на молодіжному Євро як капітан.

Зазначимо, що це вже 8-й трансфер Челсі в це міжсезоння. Раніше клуб підписав Жоао Педро, Джеймі Байно-Гіттенса, Ліама Делапа, Естевао, Даріо Ессуго, Мамаду Сарра та Кендрі Паеса.

Jorrel Hato is officially a Blue. ️ pic.twitter.com/j1d1o88yWu — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2025

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно