Челсі офіційно повідомив про перехід 18-річного форварда Барселони Марка Гіу. Іспанець підписав п’ятирічний контракт з "синіми", з можливістю продовження ще на один рік.

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"Я відчуваю величезну радість від того, що підписав контракт з Челсі, і мені було важко заснути перед цією поїздкою, бо я був надзвичайно схвильований. З самого дитинства я мріяв грати в англійській Прем'єр-лізі, і тепер у мене є можливість приїхати в Челсі та докласти всіх зусиль, щоб бути корисним для клубу", – цитує Гіу офіційний сайт Челсі.

До слова, Марк є вихованцем академії Барселони, де отримав перші ігрові досвіди минулого літа, коли взяв участь у контрольному матчі проти Віссел Кобе. Подальші виступи Гіу за основну команду розпочалися в жовтні 2023 року, коли він потрапив до складу запасних на матч Ла Ліги проти Гранади, а згодом дебютував у грі проти Атлетік Більбао.

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