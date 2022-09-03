Батшуаї остаточно завершив співпрацю з Челсі, якому належав з 2016 року, але переважно виступав за інші клуби на правах оренди.

Динамо оголосило про трансфер екзотичного легіонера – другий новачок киян

Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з 28-річним бельгійцем. Угода розрахована на два сезони. Туркам цей трансфер обійшовся у 3,5 мільйона євро.

Додамо, що у минулому сезоні Батшуаї виступав за інший стамбульський клуб – Бешикташ. Тепер Міши сповнений бажання досягти успіху в складі Фенербахче, який буде одним із суперників Динамо в груповому раунді Ліги Європи.

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