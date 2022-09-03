Челсі офіційно продав свого форварда супернику Динамо в Лізі Європи
Нападник збірної Бельгії Міши Батшуаї знову виступатиме у чемпіонаті Туреччини.
Батшуаї остаточно завершив співпрацю з Челсі, якому належав з 2016 року, але переважно виступав за інші клуби на правах оренди.
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Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з 28-річним бельгійцем. Угода розрахована на два сезони. Туркам цей трансфер обійшовся у 3,5 мільйона євро.
Додамо, що у минулому сезоні Батшуаї виступав за інший стамбульський клуб – Бешикташ. Тепер Міши сповнений бажання досягти успіху в складі Фенербахче, який буде одним із суперників Динамо в груповому раунді Ліги Європи.
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