Французький клуб офіційно оголосив про повноцінний трансфер 19-річного півзахисника Матіса Амугу. Контракт розрахований на 5 років, фінансові подробиці угоди не уточнені.

Клуб Забарного забирає сенсаційного гравця Челсі, якого визнали найкращим у Франції

Амугу належав Челсі, який лише на початку цього року заплатив Сент-Етьєну за центрхава 15 млн євро. Втім, юний француз майже ніяк не запам'ятався на Стемфорд Брідж. За першу команду "синіх" він двічі виходив на поле, загалом награвши жалюгідні 22 хвилини.

Нагадаємо, у складі Страсбура виступає український захисник Едуар Соболь. Ельзасці у минулому чемпіонаті Франції фінішували сьомими й вибороли путівку до Ліги конференцій. Амугу вже має медаль цього турніру завдяки перемозі з Челсі.

Челсі – ПСЖ: анонс фіналу Клубного ЧС-2025