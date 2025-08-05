Форвард Естевао Вілліан перейшов з Фламенго в Челсі.

Челсі на своєму офіційному сайті представив придбання Естевао Вілліана, контракт з яким був підписаний ще минулого літа. Палмейрас виручив за 18-річного форварда 34 млн євро.

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Минулий сезон Естевао провів у бразильській команді й мав приєднатися до клубу із заходу Лондона цього літа.

Нападник на прізвисько "Мессіньо" вийшов на поле проти Челсі у чвертьфіналі переможного для "синіх" Клубного чемпіонату світу, а після поразки в цій зустрічі не зрозумів ані слова з промови Коула Палмера.