Челсі офіційно представив "Мессіньо" – він потрапив у курйозну ситуацію на Клубному ЧС
22:16 - Читати іншою мовою
Форвард Естевао Вілліан перейшов з Фламенго в Челсі.
Челсі на своєму офіційному сайті представив придбання Естевао Вілліана, контракт з яким був підписаний ще минулого літа. Палмейрас виручив за 18-річного форварда 34 млн євро.
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Минулий сезон Естевао провів у бразильській команді й мав приєднатися до клубу із заходу Лондона цього літа.
Нападник на прізвисько "Мессіньо" вийшов на поле проти Челсі у чвертьфіналі переможного для "синіх" Клубного чемпіонату світу, а після поразки в цій зустрічі не зрозумів ані слова з промови Коула Палмера.
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