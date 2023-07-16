Челсі офіційно підписав бразильця – потенційний конкурент Мудрика поки їде до іншого українця
Челсі продовжує активно підписувати гравців на перспективу.
Черговим юним новачком "синіх" став вінгер Анджело Габріел, інформує офіційний сайт клубу.
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Інсайдери розкривають подробиці угоди – Челсі заплатив Сантосу 15 млн євро, а хавбеку дав довгостроковий контракт. 18-річний Габріел поїде з першою командою лондонців у турне Америкою, але навряд залишиться на наступний сезон. Очікується, що таланта віддадуть в оренду Страсбуру, за який виступає Едуард Соболь.
Габріел за Сантос зіграв у 129 матчах, в яких забив п'ять голів та зробив 10 результативних передач.
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