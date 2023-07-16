Черговим юним новачком "синіх" став вінгер Анджело Габріел, інформує офіційний сайт клубу.

Челсі налаштований підписати Неймара – від суперзірки ПСЖ чекають однієї умови

Інсайдери розкривають подробиці угоди – Челсі заплатив Сантосу 15 млн євро, а хавбеку дав довгостроковий контракт. 18-річний Габріел поїде з першою командою лондонців у турне Америкою, але навряд залишиться на наступний сезон. Очікується, що таланта віддадуть в оренду Страсбуру, за який виступає Едуард Соболь.

Габріел за Сантос зіграв у 129 матчах, в яких забив п'ять голів та зробив 10 результативних передач.

Канадська зірка, вихованець Арсенала та ще три форварди із Ліги 1, які готуються змінити клуби влітку