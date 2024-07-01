Захисник Челсі Льюїс Холл змінив клубну прописку, але залишився в Англії.

Лондонський клуб оголосив про перехід 19-річного захисника до "сорок" на постійній основі. У минулому сезоні Холл виступав за Ньюкасл на правах оренди.

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Як повідомляє The Athletic, опція викупу гравця за 28 мільйонів фунтів активувалася автоматично, оскільки Ньюкасл фінішував вище 14-го місця за підсумками сезону АПЛ.

У сезоні АПЛ-2023/24 Льюїс Холл провів 18 матчів за Ньюкасл і забив один гол. Варто зауважити, що захисник з дитинства вболіває за "сорок".