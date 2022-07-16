"Сині" на своєму офіційному сайті підтвердили підписання 31-річного Каліду Кулібалі. Особистий контракт розрахований на 4 роки.

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Раніше інсайдери розкрили фінансові деталі переходу. Наполі отримає за свого лідера 40 млн євро з бонусами, а самому Кулібалі виписали річну зарплатню у розмірі 10 млн євро. Він став другим літнім новачком Челсі після Рахіма Стерлінга.

Нагадаємо, 8 років тому Наполі заплатив Генку близько 8 млн євро за Кулібалі. Захисник став справжньою легендою "партенопейців" – 317 матчів, 14 голів та 8 асистів. Також Каліду був капітаном збірної Сенегалу, яка цьогоріч виграла КАН.

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