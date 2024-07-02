Челсі є одним з найактивніших клубів англійської Прем'єр-ліги на літньому ринку.

Черговим новачком лондонців став півзахисник Кірнан Дьюсбері-Хол, інформує прес-служба клубу. Контракт підписаний за схемою 5+1 рік.

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За інформацією інсайдерів, Челсі заплатив за лідера Лестера 30 млн фунтів. Він чудово знайомий з новим головним тренером "синіх" Енцо Марескою, якому допоміг виграти Чемпіоншип. У минулій кампанії 25-річний Дьюсбері-Хол провів за Лестер 49 матчів, оформивши 12 голів та 15 асистів.

Додамо, що Челсі витратив вже майже 100 млн євро у літнє вікно. Раніше одноклубниками Михайла Мудрика стали Естевау (34 млн), Омарі Келліман (22 млн), Марк Гіу (6 млн) і Тосін Адарабьойо (вільний агент).

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