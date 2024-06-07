Адарабьойо став гравцем Челсі, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на чотири роки – до літа 2028-го. Це перший трансфер після приходу нового тренера Енцо Марески.

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Тосін – незвичний новачок для Челсі. Лондонці останнім часом скуповують за великі гроші перспективну молодь. Адарабьойо вже 26 років, а приходить він на правах вільного агента з Фулхема.

Зауважимо, що Тосін є вихованцем Манчестер Сіті, в складі якого перебував аж до оренди у Вест Бромвіч в 2018 році. В жовтні 2020 року Адарабьойо покинув "містян", підписавши повноцінний контракт з Фулхемом. В цьому сезоні захисник зіграв за "коттеджерів" 25 матчів, у яких відзначився 2 голами.