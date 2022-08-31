Челсі наполегливо намагався підписати 21-річного француза. Після кількох спроб трансфер все ж відбувся. Фофана підписав зі "синіми" контракт аж на 7 років, інформує пресслужба клубу.

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Лестер заробив на своєму провідному оборонцеві 75 мільйонів фунтів. Сам Уеслі дуже прагнув переїхати на Стемфорд Брідж і навіть був покараний виключенням зі заявки "лисиць", але все ж досягнув свого.

Зауважимо, 2 роки тому Лестер заплатив за Фофана Сент-Етьєну 35 млн євро. Більшу частину минулого сезону футболіст пропустив через страшний перелом, але в кінці повернувся на хороший рівень (12 матчів, один гол).

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