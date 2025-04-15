Челсі активно готується до літнього трансферного вікна. Клуб вже стежить за перспективним форвардом.

Нападник Брайтона Жоржинью Рюттер перебуває в лазареті через травму стопи, яку отримав у матчі проти Манчестер Сіті (2:2).

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Як повідомляє Флоріан Плеттенберг, попри пошкодження, француз увійшов до шорт-листа Челсі, який уважно стежить за його прогресом. Найближчим часом лондонці можуть спробувати придбати універсального нападника.

Рюттер провів доволі вдалий сезон у Брайтоні, забивши вісім голів і зробивши чотири гольові передачі. Жоржинью у першому колі забивав у ворота Челсі, хоча у тому матчі "чайки" поступилися з рахунком 2:4.

До слова, контракт француза з Брайтоном діє до 2028 року.

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